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26 марта 2020, четверг, 05:50 395 Инфографика
Жизнь 2020-03-26T05:50:01+02:00
Українські Новини
Адская жара, мощные ураганы и ливни: синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Адская жара, мощные ураганы и ливни: синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Надежда Комендантова
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Погода летом. Фото: grodno.greenbelarus.info
Погода летом. Фото: grodno.greenbelarus.info

После аномально теплой зимы и весны, которые установили множество температурных рекордов, синоптики прогнозируют, что погода в Украине летом 2020 будет очень жаркой, а также ожидаются природные аномалии.

В этом уверен директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида, пишет РБК-Украина. 

В то же время синоптик уверен, что аномально жаркое лето в Украине - не временное явление. С таким положением вещей украинцам, по словам Кульбиды, придется смириться.

Дело в том, что знойное лето, как и бесснежные зимы - это последствие безвозвратных изменений климата. Кульбида советует украинцам привыкать и готовиться к удушающему лету.

Так, в прошлом году летом было зафиксировано повышение средней температуры сразу на два градуса. Не исключено, что новое лето сможет установить свои рекорды.

Кроме того, синоптик утверждает, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Осадки будут, но при высокой температуре снежный покров даже не успеет образоваться.

"Лето у нас всегда будет жарким", - сказал Кульбида, посоветовав начать привыкать к таким прогнозам погоды.

А вот народный синоптик Назарий Данилюк уверен, что летом 2020 года зной и духота будет сменяться сильными ураганами и ливнями.

Отметим, что жаркое лето в этом году скорее порадует, чем расстроит, ведь многие ученые считают, что эпидемию коронавируса в Украине сможет остановить лишь жаркое лето.

Прогноз погоды в Украине летом-2020 от народного синоптика.Прогноз погоды в Украине летом-2020 от народного синоптика.

Как сообщали Українські Новини, сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

Тем временем, синоптики дали устрашающий долгосрочный прогноз на ближайшие годы, в частности, прогнозируют резкое увеличение числа природных катаклизмов в Украине. 

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