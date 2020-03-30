В Украину ворвутся ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan: погода резко изменится

После теплых выходных с почти майской погодой в Украине придет резкое похолодание.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в страну зайдет холодный атмосферный фронт, резкео испортит погоду.

Так, 30 марта придет похолодание во все области, кроме юго-восточных.

"А вот с понедельника холод таки придет и кое превратит дождь в мокрый снег.

Юг, Восток еще удержат теплую погоду", - пишет синоптик.

Во вторник, 31 марта, в страну придет сильное похолодание с ночным морозом и дневными значениями +2+6 градусов.

А вернется весення погода не ранее второй половины недели.

"Восстановление синоптической справедливости, потепление, придется на вторую половину следующей недели. Радуемся, что отопление еще не выключили, похолодание игнорируем носками и страшными толстыми домашними брюками и флиса, а очередное потепление, может, наконец разнообразит нашу самоизоляцию выносом цветов на балкон. Там можно будет развернуть летний домашний садик-кафе", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.