В Украину ворвутся ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan: погода резко изменится

После теплых выходных с почти майской погодой в Украине придет резкое похолодание. Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в страну зайдет холодный атмосферный фронт, резкео испортит погоду. Так, 30 марта придет похолодание во все области, кроме юго-восточных. "А вот с понедельника холод таки придет и кое превратит дождь в мокрый снег.Юг, Восток еще удержат теплую погоду", - пишет синоптик. Во вторник, 31 марта, в страну придет сильное похолодание с ночным морозом и дневными значениями +2+6 градусов. А вернется весення погода не ранее второй половины недели. "Восстановление синоптической справедливости, потепление, придется на вторую половину следующей недели. Радуемся, что отопление еще не выключили, похолодание игнорируем носками и страшными толстыми домашними брюками и флиса, а очередное потепление, может, наконец разнообразит нашу самоизоляцию выносом цветов на балкон. Там можно будет развернуть летний домашний садик-кафе", - советует Диденко. Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020. Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.