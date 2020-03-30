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30 марта 2020, понедельник, 06:00 63 Карта
Жизнь 2020-03-30T08:17:39+03:00
Українські Новини
В Украину ворвутся ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan: погода резко изменится

В Украину ворвутся ледяной атмосферный фронт и антициклон Keywan: погода резко изменится

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Похолодание, Непогода, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко
Непогода.
Непогода.

После теплых выходных с почти майской погодой в Украине придет резкое похолодание. 

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в страну зайдет холодный атмосферный фронт, резкео испортит погоду. 

Так, 30 марта придет похолодание во все области, кроме юго-восточных.

"А вот с понедельника холод таки придет и кое превратит дождь в мокрый снег.

Юг, Восток еще удержат теплую погоду", - пишет синоптик.

Во вторник, 31 марта, в страну придет сильное похолодание с ночным морозом и дневными значениями +2+6 градусов.

А вернется весення погода не ранее второй половины недели. 

"Восстановление синоптической справедливости, потепление, придется на вторую половину следующей недели. Радуемся, что отопление еще не выключили, похолодание игнорируем носками и страшными толстыми домашними брюками и флиса, а очередное потепление, может, наконец разнообразит нашу самоизоляцию выносом цветов на балкон. Там можно будет развернуть летний домашний садик-кафе", - советует Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптик прогнозирует новые аномалии летом-2020

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

 

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