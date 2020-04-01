З початку року НБУ продав з резервів $1,4 млрд

У березні НБУ витратив з резервів 2,2 млрд доларів

У березні НБУ витратив з резервів 2,2 млрд доларів

В той час, як залишки на ЄКР скоротилися на 40%, у березні чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку склала на 2,2 млрд доларів.

Про це йдеться в новому макроекономічному та монетарному огляді НБУ, передають Українські Новини.

"Погіршення ситуації на світових фінансових і товарних ринках разом з посиленням невизначеності на внутрішньому ринку спровокували зростання турбулентності на валютному ринку. Ці ж причини зумовили зростання прибутковості гривневих ОВДП. При таких умовах Мінфін у березні розміщував переважно валютні ОВДП. НБУ інтенсифікував проведення інтервенцій для згладжування надмірних курсових коливань, а не протидіяв ринковим тенденціям", - йдеться в ньому.

Загальне сальдо інтервенцій НБУ в березні було негативним і становило 2.2 млрд доларів (з початку року – (-1,4 млрд доларів).

в порівнянні з лютим середній обмінний курс гривні до долара в березні девальвував на 7,4%, а на кінець місяця - на 14,3%.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2019 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 8 462,6 млн доларів, продав – 529,23 млн доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначає, що Україні необхідно в поточному році погасити 3,5 млрд доларів зовнішніх боргів у еквіваленті і 5,5 млрд доларів – внутрішніх.

Президент Володимир Зеленський констатує, що Міжнародний валютний фонд може збільшити фінансування за новою програмою до 8 млрд доларів.

Україна і МВФ ведуть переговори по збільшенню кредитування з $5,5 млрд до $9,5 млрд. Україна очікує фінальне рішення про виділення коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом двох тижнів.