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  • Рубль после роста начал резко падать. Курс российской нацвалюты на 1 апреля
01 апреля 2020, среда, 10:55 327
Экономика 2020-04-01T11:09:00+03:00
Українські Новини
Рубль после роста начал резко падать. Курс российской нацвалюты на 1 апреля

Рубль после роста начал резко падать. Курс российской нацвалюты на 1 апреля

Анна Рудык
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Рубль. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Фото: Gorlovka.Today

В то время, как доллар и евро рухнули, в среду, 1 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 31 марта, повысился на 6 копеек до 3,08 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи повысился на 2 копейки и составляет 3,65 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 1 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,08 3,69
Максимальный 3,42 5,00
Минимальный 2,30 3,44

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 31 марта на 28,50 коп. до 28,1600 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,50 коп. до 27,4773 UAH/USD.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 1 апреля, на 43,26 коп. до 27,6289 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) окажет негативное влияние на курс гривны

Кроме того, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в марте сократился на 38,8% с 17,182 млрд гривен (на 1 марта) до 10,517 млрд гривен (на 1 апреля).

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