На борту авіаносця "Теодор Рузвельт" коронавірусом заразилися більше ста моряків

За останніми даними США все ще залишається епіцентром епідемії коронавірусу. Тим часом, понад 100 американських військових моряків на борту авіаносця "Теодор Рузвельт" заразилися коронавірусом. Капітан судна Бретт Крозьє написав лист з проханням ізолювати весь екіпаж. Про це передає видання San Francisco Chronicle. Наголошується, що авіаносець "Теодор Рузвельт"на даний момент перебуває на стоянці на острові Гуам (володіння США в Тихому океані), а його екіпаж налічує 4 тисячі осіб. Як передає в листі владі капітан авіаносця, можливості ізолювати хворих немає, оскільки умови для цього відсутні. "Ми не на війні. Моряки не повинні гинути", — написав капітан. Як повідомляли Українські Новини, раніше в гавань Нью-Йорка прибув плавучий корабель-госпіталь, обладнаний на 1000 ліжок та 12 операційних. Тим часом, ЗМІ попросили президента США Дональда Трампа допомогти їм вижити під час епідемії, а концернту залу, призначена для Євробачення-2020 в Нідерландах, переобладнують в лікарню.