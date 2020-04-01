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01 апреля 2020, среда, 09:46 440
Финансы 2020-04-01T09:51:08+03:00
Українські Новини
До карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн

До карантина НБУ успел оштрафовать 3 банка на 4,4 млн

Сергей Жолобецкий
НБУ, Штраф, Госфинмониторинг, финмониторинг
Банки продолжают нарушать финмониторинг
Банки продолжают нарушать финмониторинг

В то время как в феврале профицит сводного платежного баланса составил 733 млн долларов

, Национальный банк в марте оштрафовал РВС Банк на 3 млн гривен, банк "Украинский капитал" – на 0,8 млн и Укрэксимбанк на 0,6 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в марте 2020 применил к четырем банкам меры воздействия.

В частности, к ПроКредит Банку применено письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Банк "Украинский капитал" оштрафован на 800 тыс. гривен за неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов.

РВС Банк оштрафован на 3 млн гривен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных, что привело к обслуживанию клиентов-юридических лиц, по финансовым операциям которых отсутствуют документы, подтверждающие явную экономическую целесообразность (смысл) финансовых операций.

Укрэксимбанк оштрафован на 600 тыс. гривен за невыполнение обязанности осуществлять изучение клиентов в случаях, установленных законом, а также неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов.

Меры воздействия к банкам применены за нарушения, которые были выявлены до введения карантина.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк оштрафовал Первый инвестиционный банк на 200 тыс. гривен, А-Банк и банк "Львов" по 400 тыс. гривен каждый за нарушение финансового мониторинга.

Государственный Ощадный банк продолжил действие платежных карточек, срок которых истекает во время карантина, до 1 июля 2020 года.

НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом. Кроме того, НБУ рассказал, как будет обеззараживать банкноты.

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