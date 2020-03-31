В Украине за день подтвердили еще 96 случаев коронавируса. Умерли 4 человека

В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по сотоянию на вечер 31 марта в то время, как по данным на утро 31 марта в Украине подтвердили 549 случаев COVID-19. Умерли от коронавируса 13 человек.

Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения.

"По данным ЦОС, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 10 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в нем.

В Минздраве напоминают номера телефонов, куда можно обратиться в случае симптомов коронавируса:

Номера телефонов горячей линии Минздрава

А также напомнили о том, что нужно делать, если обнаружили у себя симптомы ОРВИ:

Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, 30 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 378 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Тем временем, 29 медиков и 2 полицейских заразились коронавирусом в Тернопольской области.

Кроме того, в оккупированном Донецке заявили про первый случай коронавируса.