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31 березня 2020, вівторок, 22:05 168
Медицина 2020-03-31T22:22:07+03:00
Українські Новини
В Україні за день підтвердили ще 96 випадків коронавірусу. Померли 4 людини

В Україні за день підтвердили ще 96 випадків коронавірусу. Померли 4 людини

Ярина Вацяк
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на вечір 31 березня в той час, як за даними на ранок 31 березня в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19. Померли від коронавірусу 13 осіб.

Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Міністерства охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням. Всього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - йдеться в ньому.

У МОЗ нагадують номери телефонів, куди можна звернутися у разі симптомів коронавірусу:

Номери телефонівНомери телефонів "гарячої лінії" Моз

А також нагадали про те, що треба робити, якщо виявили у себе симптоми ГРВІ:

Інфографіка: МозІнфографіка: МОЗ 

Як повідомляли Українські Новини, 30 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Тим часом, 29 медиків і 2 поліцейських заразилися коронавірусом в Тернопільській області.

Крім того, в окупованому Донецьку заявили про перший випадок коронавірусу.

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