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31 березня 2020, вівторок, 21:25 53
Суспільство 2020-03-31T23:15:02+03:00
Українські Новини
Мер Монастириска заразився коронавірусом: симптомів у нього немає

Мер Монастириска заразився коронавірусом: симптомів у нього немає

Ольга Фандорина
Тернопільська область, Коронавірус, Covid-19, Андрій Старух
Андрій Старух. Фото: Андрій Старух\facebook
Андрій Старух. Фото: Андрій Старух\facebook

У мера міста Монастириська Тернопільської області Андрія Старух, який раніше допомагав ховати загиблого від коронавіруса чоловіка, підтвердили зараження коронавірусом. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

При цьому він додав, що разом з ним тест здавав його заступник - Андрій Гладиш, і його тест виявився негативним.

"Складно бути на передовій і залишитися повністю неушкодженим. Тільки що лабораторний аналіз підтвердив у мене позитивний результат на COVID-19. У мого заступника Андрія Гладиша, з яким ми разом здавали аналізи, результат негативний, він здоровий", - повідомив Старух.

При цьому він додав, що відчуває себе добре і у нього немає ніяких симптомів.

"Останній місяць почував себе добре, жодного разу не було ні підвищеної температури, ні інших симптомів. Дружина і син почувають себе нормально. Лікарі стверджують, що більшість із нас перенесе це захворювання не відчуваючи його", - додав він.

Він також повідомив, що проведе два тижні в самоізоляції і продовжить працювати.

Як повідомляли Українські новини, 3 443 жителя Тернопільської області знаходяться в самоізоляції через випадків коронавіруса в регіоні, де зафіксували вже першу смерть від COVID-19 і ще 15 випадків захворювання.

. Також у Тернопільській області заблокували 6 населених пунктів.

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