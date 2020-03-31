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31 марта 2020, вторник, 20:48 312
Медицина 2020-03-31T21:15:02+03:00
Українські Новини
Минздрав и НСЗУ не комментируют, как будет проходить запуск второго этапа медреформы с 1 апреля

Минздрав и НСЗУ не комментируют, как будет проходить запуск второго этапа медреформы с 1 апреля

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Медреформа, Второй этап медреформы, НСЗУ
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья не сообщают об особенностях запуска с 1 апреля второго этапа медицинской реформы в условиях пандемии коронавируса.

Пресс-служба Минздрава, к которой Українські Новини обратились с подобным вопросом, посоветовала обратиться в НСЗУ.

В то же время в НСЗУ в течении дня не отвечали на звонки журналиста Українських Новин.

На официальных сайтах Минздрава и НСЗУ также нет информации относительно особенностей запуска с 1 апреля второго этапа медреформы в условиях пандемии.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта в Верховной Раде при назначении правительства Дениса Шмыгаля Президент Владимир Зеленский заявил, что большинство медучреждений не готово ко второму этапу медицинской реформы.

Шмыгаль затем заявил, что правительство "будет двигаться вперед" в этом вопросе, поскольку большинство работы уже сделано, не уточнив будет ли отсрочка либо переходной период или реформа будут запущена, как ранее планировалось с 1 апреля.

Второй этап медреформы предусматривает заключение каждым медучреждением договоров с Национальной службой здоровья Украины и получение денег за предоставленные услуги.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) начала заключать договоры на программу реимбурсации в 2020 году.

30 января 2018 года вступил в силу закон о введении системы гарантий для оплаты медицинских услуг за средства государственного бюджета.

Он предусматривает создание Нацслужбы здоровья.

Также 30 марта Верховная Рада со второго раза назначила Степанова министром здравоохранения.

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