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31 марта 2020, вторник, 19:09 437
Медицина 2020-03-31T19:24:21+03:00
Українські Новини
В Конотопе от коронавируса умер еще один пациент

В Конотопе от коронавируса умер еще один пациент

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в Конотопе
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как два пациента с COVID-19 умерли в Черновицкой области, в Конотопском районе Полтавской области от кооронавируса COVID-19 скончался еще один человек.

Об этом сообщил городской председатель Конотопа Артем Семенихин.

"Я молчать больше не могу! В Конотопе сегодня еще одна смерть от коронавируса и дополнительно трое заболевших этим недугом!!! Коротко о ситуации с коронавирусом в Конотопе всего 9 человек из коронавируса. Двое уже мертвы. Из них восемь из села Казачьего (там и два трупа). Один человек из села Поповки", - уведомить он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине за сутки зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме того, с момента начала распространения COVID-19 в мире заболели 785 709 человек, из них – 37 686, вылечились – 165 837.

Тем временем, в Украине два пациента, которых госпитализировали в Александровскую больницу, находятся в тяжелом состоянии.

Также Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

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