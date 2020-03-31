У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина

В той час, як два пацієнти з COVID-19 померли в Чернівецькій області, в Конотопському районі Полтавської області від кооронавируса COVID-19 померла ще одна людина.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Я мовчати більше не можу! У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє хворих цією недугою!!! Коротко про ситуацію з коронавірусом в Конотопі всього 9 людей з коронавірусом. Двоє вже мертві. З них вісім із села Козацького (там і два трупи). Один чоловік із села Поповки", - повідомити він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Крім того, з моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837.

Тим часом, в Україні два пацієнти, яких госпіталізували в Олександрівську лікарню, перебувають у тяжкому стані.

Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.