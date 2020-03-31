підписатися на розсилку
27.8 28.5
30.45 31.45
˟
31 березня 2020, вівторок, 19:09 6
Медицина 2020-03-31T19:26:38+03:00
Українські Новини
У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина

У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина

Ярина Вацяк
коронавірус в Україні, коронавірус в Полтавській області, коронавірус в Конотопі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як два пацієнти з COVID-19 померли в Чернівецькій області, в Конотопському районі Полтавської області від кооронавируса COVID-19 померла ще одна людина.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

"Я мовчати більше не можу! У Конотопі сьогодні ще одна смерть від коронавірусу і додатково троє хворих цією недугою!!! Коротко про ситуацію з коронавірусом в Конотопі всього 9 людей з коронавірусом. Двоє вже мертві. З них вісім із села Козацького (там і два трупи). Один чоловік із села Поповки", - повідомити він.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні за добу зафіксували 69 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Крім того, з моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837.

Тим часом, в Україні два пацієнти, яких госпіталізували в Олександрівську лікарню, перебувають у тяжкому стані.

Також Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом.

Більше новин про: коронавірус в Україні коронавірус в Полтавській області коронавірус в Конотопі

У Києві вже 107 заражених коронавірусом, серед них медпрацівник
На карантині за пікніки в парку будуть штрафи до 3,4 тис. гривень, — Кличко
Новини
"Токсичного" брата глави Офісу президента позбавили статусу радника керівника Чорнобильської зони, - ЗМІ 19:29
НБУ купив $64 млн на міжбанку на фоні новин про МВФ 19:22
В умовах кризи та пандемії потрібно збільшувати підтримку економіки, а не скорочувати її, – Льовочкін 19:16 Думка
У Конотопі від коронавірусу померла ще одна людина 19:09
"Укрзалізниця" почала безкоштовно возити медиків службовими поїздами 18:21
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
Київ запровадив обмеження на в'їзд та виїзд з Козина і Лісників на час карантину 19:58
НАБУ сливало іноземним посольствам матеріали справ та особисті дані нардепів, - ЗМІ 16:28
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
Дії НАБУ проти Бахматюка можуть призвести до катастрофи всієї аграрної галузі України, - британська PoultryWorld 11:19
більше новин
За ініціативи голови ОДА Андрія Прокопенка в Чернігівській області з’явилась сучасна ПЛР-лабораторія для проведення тестів на коронавірус 20:20
НАБУ закрило справу про можливе отримання хабарів 11 депутатами Ради від "Слуги народу" 17:53
Рада дозволила не платити за оренду на час карантину 14:59
МОЗ дозволив роботу ринків на карантині за кількох умов 15:28
Денис Єрмак. Фото: Радіо Свобода
САП відкрила справу на брата Єрмака за можливу торгівлю посадами 13:39
більше новин
З готелю "Козацький" втекли кілька осіб, поміщених на обсервацію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok