Депутат Лерос просит НАБУ взять его под охрану

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), которого Ермак обвинил в обманном продвижении чиновника времен Порошенко на должность замминистра, просит Национальное антикоррупционное бюро взять его под охрану. Об этом он сообщил Українським Новинам. "Я обратился в НАБУ с соответствующей просьбой", - сказал он. По словам Лероса, его прошение пока не рассмотрено, поэтому он еще не находится под охраной НАБУ. "Вы же видите, что происходит? Поэтому может случится все что угодно", - прокомментировал Лерос свою просьбу об охране. Как сообщали Українськi Новини, Лерос просит НАБУ проверить информацию в видеозаписях с возможным участием брата Ермака. САП открыла уголовное производство в связи с обращением. Ермак заявил о намерении обратиться в Службу безопасности Украины Государственное бюро расследований из-за опубликованного Леросом видео с якобы его братом. Все началось с того, что нардеп от "Слуги народа" Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями. На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль.