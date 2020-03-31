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31 марта 2020, вторник, 17:59 3906
Верховная Рада и партии 2020-03-31T18:00:14+03:00
Українські Новини
Депутат Лерос просит НАБУ взять его под охрану

Депутат Лерос просит НАБУ взять его под охрану

Таня Войтюк
НАБУ, Андрей Ермак, Гео Лерос, Записи Ермака
Гео Лерос. Фото: Facebook
Гео Лерос. Фото: Facebook

Депутат Верховной Рады Гео Лерос (фракция "Слуга народа"), которого Ермак обвинил в обманном продвижении чиновника времен Порошенко на должность замминистра, просит Национальное антикоррупционное бюро взять его под охрану.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Я обратился в НАБУ с соответствующей просьбой", - сказал он.

По словам Лероса, его прошение пока не рассмотрено, поэтому он еще не находится под охраной НАБУ.

"Вы же видите, что происходит? Поэтому может случится все что угодно", - прокомментировал Лерос свою просьбу об охране.

Как сообщали Українськi Новини, Лерос просит НАБУ проверить информацию в видеозаписях с возможным участием брата Ермака.

САП открыла уголовное производство в связи с обращением.

Ермак заявил о намерении обратиться в Службу безопасности Украины Государственное бюро расследований из-за опубликованного Леросом видео с якобы его братом.

Все началось с того, что нардеп от "Слуги народа" Лерос обвинил брата главы Офиса Президента в "торговле" госдолжностями.

На "пленках Ермака" его брат обсуждает с кандидатами, сколько стоят их должности, и как делить прибыль.

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