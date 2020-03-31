Доллар на межбанке резко обвалился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 50 коп. до 27,60 UAH/USD в то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны,

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,85-27,95 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,55-27,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,57-27,63 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,26% с 23,74 UAH/USD до 27,60 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.