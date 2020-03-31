Доллар на межбанке резко обвалился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 50 коп. до 27,60 UAH\/USD в то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны, Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,85-27,95 UAH\/USD, затем котировки снизились до 27,55-27,58 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,57-27,63 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,26% с 23,74 UAH\/USD до 27,60 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH\/USD. Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.