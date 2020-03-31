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31 марта 2020, вторник, 17:23 39
Финансы 2020-03-31T17:27:25+03:00
Українські Новини
Доллар на межбанке резко обвалился

Доллар на межбанке резко обвалился

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, курс на межбанке
Гривны
Гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 2 коп. во вторник укрепился на 50 коп. до 27,60 UAH/USD в то время, как Национальный банк повысил официальный курс гривны

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,85-27,95 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,55-27,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,57-27,63 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,26% с 23,74 UAH/USD до 27,60 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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