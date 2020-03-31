В ивано-франковской больнице умерла роженица с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает местное издание "Місто".

Генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинский подтвердил факт смерти женщины, но еще проверяют ее анализы на коронавирус Сovid-19.

"У нее взяли образцы анализов на тест на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или на 1 апреля. Женщина родила ребенка, которого мы перевели в реанимационное отделение. Чувствует себя малышка хорошо, угрозы для жизни нет", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели.

Тем временем в Украине за сутки зафиксировали 69 новых случая заражения. Всего в стране по состоянию на 10:00 31 марта 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Тем временем, пока с медицинскими масками в столичных аптеках дела обстоят не очень хорошо, в киевские магазины вернулись антиспетики, но стоят они дороже, чем были до карантина.