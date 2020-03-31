Въезд в Ивано-Франковск ограничат со 2 апреля

В то время, как температуру на въездах в Киев меряют пока выборочно, Ивано-Франковск намерен ограничить въезд в город с 00:00 2 апреля.



"Организовать и обеспечить в установленном законом порядке функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въезд на территорию города Ивано-Франковск, в том числе обеспечив обязательный температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00:00 часов 2 апреля, то есть с четверга",- сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.



Кроме этого, патрульная полиция с 1 апреля должна обеспечивать ограничение пользования детскими, игровыми и спортивными площадками в городе на время действия карантина.



Власти Ивано-Франковска советуют жителям сел и районных центров Прикарпатья без потребностей не посещать в период карантина областной центр.



Как сообщали Українськi Новини, 19 марта 2020 года в Ивано-Франковске умерла инфицированная коронавирусом женщина.



23 марта в Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус.



Третьей жертвой на Прикарпатье стала женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус.