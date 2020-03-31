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31 марта 2020, вторник, 15:50 182
Общество 2020-03-31T17:30:04+03:00
Українські Новини
Въезд в Ивано-Франковск ограничат со 2 апреля

Въезд в Ивано-Франковск ограничат со 2 апреля

Валерия Драгомирова
Ивано-Франковск, Карантин, коронавирус в Ивано-Франковске, Ограничение на въезд
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время, как температуру на въездах в Киев меряют пока выборочно, Ивано-Франковск намерен ограничить въезд в город с 00:00 2 апреля. 


"Организовать и обеспечить в установленном законом порядке функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въезд на территорию города Ивано-Франковск, в том числе обеспечив обязательный температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00:00 часов 2 апреля, то есть с четверга",- сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Кроме этого, патрульная полиция с 1 апреля должна обеспечивать ограничение пользования детскими, игровыми и спортивными площадками в городе на время действия карантина.

Власти Ивано-Франковска советуют жителям сел и районных центров Прикарпатья без потребностей не посещать в период карантина областной центр.

Как сообщали Українськi Новини, 19 марта 2020 года в Ивано-Франковске умерла инфицированная коронавирусом женщина.

23 марта в Ивано-Франковске умерла еще одна женщина, у которой подозревали коронавирус. 

Третьей жертвой на Прикарпатье стала женщина 1960 года, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

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