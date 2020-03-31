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31 марта 2020, вторник, 13:07 262
Общество 2020-03-31T13:13:04+03:00
Українські Новини
Тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели, – МИД

Тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели, – МИД

Елизавета Кесельман
Коронавирус, коронавирус в Украине, Борьба с коронавирусом, Украинцы за границей
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В то время, как несколько эвакуированных человек с Бали, помещенных на осбервацию в отеле "Казацкий" сбежали оттуда, еще 30 украинцев лечатся от коронавируса заграницей, а 8 – выздоровели. Об этом говорится в сообщении на странице Министерства иностранных дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

По состоянию на 21:00 понедельника, 30 марта, 11 015 украинцев зарегистрировались для эвакуации в Украину. 30 граждан Украины проходят лечение за рубежом.

Из них 5 в Италии, по 4 - в Германии и в Доминикане, по 3 - в Австрии и Польше, по 2 - в Нигерии и в Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в США, Швейцарии, Швеции, Испании, Нидерландах, Сербии и на Сейшельских островах.

Выздоровели от болезни 8 украинцев: 4 - в Японии , 2 - в Италии, по 1 - в Германии и Польше. 4 украинки за рубежом умерли.

Ранее пресс-служба Министерства иностранных дел сообщила Українським Новинам, что все четверо проживали в Италии.

Как сообщали Українськi Новини, 28 марта сообщалось, что 27 украинцев за границей лечатся от коронавируса, еще 161 пребывает на карантине.

Тем временем, по данным на 31 марта в Киеве зафиксировано 107 зараженных коронавирусом, один из которых - медработник. 

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