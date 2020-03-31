Как проходят обсервацию в гостинице "Пуща" эвакуированные украинцы

Полиция Оболонского района Киева заявляет, что все граждане, помещенные в гостиницу "Пуща" на обсервацию, по-прежнему находятся в месте изоляции. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-офицер отдел полиции. "Согласно информации руководства, никто не покидал место обсервации, все на местах", - сказала пресс-офицер. В целом на обсервацию в гостиницу "Пуща" помещено около 30 человек. Все они размещены на 5-м этаже отеля. Полиция охраняет место обсервации. Как сообщали Українськi Новини, несколько помещенных на обсервацию в отель "Казацкий" в Киеве человек сбежали. Ранее сообщалось о том, что прилетевшие из Вьетнама украинцы прорвались из аэропорта. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта. На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери. На место прибыли силы полиции и Нацгвардии, однако они не сильно помогли сдержать толпу. Тем временем, туристы, которые вернулись с Бали заявляют, что их не предупреждали об обязательной обсервации в Украине, а также им запретили любые контакты с прессой.