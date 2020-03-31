Новый глава Минздрава владеет квартирой в Киеве, Lexus и почти 20 млн гривен в банке

Новый министр здравоохранения Максим Степанов задекларировал 19,3 млн гривен на счету в Ощадбанке и 2,831 млн гривен процентов от вклада в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Общий доход Степанова в прошлом году составил 2,919 млн гривен, из которых 2,831 млн гривен - проценты от Ощадбанка.

Зарплата на должности председателя Одесской областной государственной администрации составила 87 807 гривен (уволен в апреле).

Общий доход жены министра Натальи Степановой составил 2,758 млн гривен, из которых 1,6 млн гривен - доход от занятия предпринимательской деятельностью, 894 970 гривен - проценты от Ощадбанка, 203 965 гривен - зарплата в Институте нефрологии Национальной академии медицинских наук, 53 211 гривен - зарплата по совместительству в Национальном медуниверситете им. А. А. Богомольца и 5 158 гривен - проценты от Приватбанка.

Степанов указал в декларации 19,3 млн гривен, 817 долларов и 302 евро на счетах в Ощадбанке, 11,3 тыс. евро, 12 тыс. долларов и 180 тыс. гривен наличными.

Его жена задекларировала 6,58 млн гривен на счету в Ощадбанке, 900 тыс. гривен на счету в Приватбанке, а также 34,5 тыс. долларов наличными.

Степанову принадлежит квартира в Киеве площадью 340,9 кв. м, его жене - паркоместо площадью 18 кв. м.

Согласно декларации, министр владеет автомобилями Land Rover Range Rover 2014 года выпуска и Lexus LX470 2005 года выпуска, его жена - автомобилями Lexus GX460 2013 года выпуска и Lexus LX 450 2016 года выпуска.

Также Степанов задекларировал наручные часы марок Rolex, Breguet и Piaget (по 1 штуке) и картину художника Анатолия Криволапа.

Степанова указала в декларации наручные часы марок Rolex, Breguet (2 штуки) и Girard-Perregaux, подвески марок Mauboussin, Cartier и Van Cleef & Arpels, серьги Van Cleef & Arpels, 4 кольца и драгоценных металлов с драгоценными камнями, 2 из которых марки Cartier.

Кроме того, она задекларировала по меховой шубе марок Marco&Vanoll и Loro Piana.

Степанов имеет корпоративные права в следующих компаниях: "Республиканский правовой союз" (61%, переданные), эстонская IPDevelopment Group OU (40%, переданные), "Эдьюгет" (50%, не переданные).

Жена министра имеет корпоративные права в компаниях IPDevelopment Group OU (60%), "Эдьюгет" (50%), "Спецагротех" (33%), "Гарномедика" (67%), "Феир Пиксел" (50%), "Країна Бажань" (30%), "Миськпостачзбут" (30%).

Как сообщали Українськi Новини, Рада уволила Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Также вчера Радой было принято решение назначить Марченко главой Министерства финансов вместо Игоря Уманского.