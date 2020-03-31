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31 марта 2020, вторник, 12:46 276
Экономика 2020-03-31T12:55:02+03:00
Українські Новини
Доллар обвалился: НБУ резко повысил официальный курс нацвалюты

Доллар обвалился: НБУ резко повысил официальный курс нацвалюты

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Официальный курс, Курс НБУ
Гривна. Фото: Телеграф
Гривна. Фото: Телеграф

Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 1 апреля, на 42,67 коп. до 27,6286 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 31 марта, на 17,67 коп. до 28,0553 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Тем временем НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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