МОК официально перенес токийскую Олимпиаду на 2021 год

Международный олимпийский комитет (МОК) официально назвал даты, на которые из-за пандемии коронавируса перенесли Олимпиаду в Токио. Это июль 2021 года. Соответствующее сообщение повивалось на официальном сайте организации.

В переговорах принимали участие японское правительство, представители МОК, организаторы Олимпиады, а также Международный паралимпийский комитет. Они договорились, что олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Изначально олимпиада планировалась на лето этого года — с 24 июля по 9 августа. Однако из-за эпидемии коронавируса ее перенесли, как и многие другие спортивные соревнования.

Как сообщали Українські Новини, на днях Австралия и Канада отказались от участия в Олимпийских играх-2020 из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, церемония зажжения огня Олимпийских игр прошла в Греции без зрителей.

Ранее член МОК Дик Паунд дал организаторам олимпиады в Токие 3 месяца, чтобы определиться с безопасностью Игр.

17 марта на конференции УЕФА было принято решение перенести Чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года в связи с пандемией коронавируса.