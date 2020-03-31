Рубль снова подскочил. Курс российской нацвалюты на 31 марта

В то время, как доллар продолжает падать, во вторник, 31 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 30 марта, повысился на 4 копейки до 3,14 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 3 копейки и составляет 3,67 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 31 марта:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,14 3,67 Максимальный 3,47 4,00 Минимальный 2,50 3,45

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 30 марта на 11,01 коп. до 28,5535 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,44 коп. до 27,9358 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в пятницу на 12 коп. в понедельник снизился на 2 коп. до 28,10 UAH/USD.

Кроме того, НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

А Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.