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26 марта 2020, четверг, 18:08 1011
Общество 2020-03-26T18:09:45+02:00
Українські Новини
Зараженные коронавирусом нардепы показали, чем их кормят в Александровской больнице

Зараженные коронавирусом нардепы показали, чем их кормят в Александровской больнице

Кира Молчанова
Сергей Шахов, Александр Лукашев, коронавирус в Украине, Коронавирус в Раде
Сергей Шахов. Фото: facebook.com
Сергей Шахов. Фото: facebook.com

Госпитализированные с коронавирусом депутаты Верховной Рады Александр Лукашев и Сергей Шахов показали, чем их кормят в Александровской больнице. Фото опубликовал Телеграм-канал "Коронавирус онлайн".

"Многие настойчиво просят меня показать, чем кормят пациентов в больнице. Скажу сразу — еда вкусная, настолько, насколько может быть вкусным диетический стол. Но, у меня по-прежнему плохой аппетит, стараюсь хоть что-то есть, что бы у организма были силы бороться с недугом. Сегодня на обед был легкий картофельный суп", — написал он.

Свой обед показал и нардеп Александр Лукашев. Он опубликовал фотографии, на котором он сидит в больничной палате с тарелками супа.

Как сообщали Українські Новини, народный депутат Сергей Шахов показал, в каких условиях он лежит в больнице и как проходит его лечение.

В распоряжении у журналистов оказалась копия приказа о лечении "особенных пациентов", который департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города.

Позднее премьер-министр Денис Шмыгаль выступил против обустройства отдельных палат под прием высокодолжностных лиц с подозрением на коронавирус.

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