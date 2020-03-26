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26 марта 2020, четверг, 17:02 15
Кабмин 2020-03-26T17:02:35+02:00
Українські Новини
Палаты с местами для охраны должны быть только у заключенных, - Шмыгаль

Палаты с местами для охраны должны быть только у заключенных, - Шмыгаль

Елена Новикова
Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Палаты для чиновников, VIP-палаты
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1
Денис Шмыгаль. Скриншот трансляции 1+1

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает против обустройства отдельных палат под прием высокодолжностных лиц с подозрением на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Премьер-министр подчеркнул, что Кабинет Министров не издавал никаких указаний относительно обустройства особых палат для чиновников.

"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, которые поступают из учреждений пенитенциарной системы", - написал Шмыгаль.

Он обратился к представителям всех органов местного самоуправления с призывом проверить информацию о выделении отдельных палат.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий заявил, что Владимир Зеленский готов отменить приказ о VIP-палатах для первых лиц государства.

Тем временем, в Украине по состоянию на 26 марта 10:00 зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом.

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