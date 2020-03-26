Палаты с местами для охраны должны быть только у заключенных, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступает против обустройства отдельных палат под прием высокодолжностных лиц с подозрением на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Премьер-министр подчеркнул, что Кабинет Министров не издавал никаких указаний относительно обустройства особых палат для чиновников.

"Моя позиция: никаких VIP-палат для чиновников быть не может! Палаты с местами, оборудованными для охраны, должны быть только для лиц, которые поступают из учреждений пенитенциарной системы", - написал Шмыгаль.

Он обратился к представителям всех органов местного самоуправления с призывом проверить информацию о выделении отдельных палат.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий заявил, что Владимир Зеленский готов отменить приказ о VIP-палатах для первых лиц государства.

Тем временем, в Украине по состоянию на 26 марта 10:00 зафиксировали 156 случаев заражения коронавирусом.