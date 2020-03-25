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  • Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице
25 марта 2020, среда, 20:27 1660
Общество 2020-03-25T20:29:05+02:00
Українські Новини
Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице

Медсестры падают от усталости. Депутат Шахов рассказал об условиях лечения в Александровской больнице

Таня Войтюк
Коронавирус, Сергей Шахов, Александровская больница, коронавирус в Украине
Сергей Шахов находится в больнице. Фото: facebook.com
Сергей Шахов находится в больнице. Фото: facebook.com

Народный депутат Сергей Шахов (группа "Доверие"), который заразился коронавирусом Covid-19 и сейчас находится на лечении в Александровской больнице Киева рассказал о том, как у него проходит лечение.

Об этом сообщает "Страна".

"Медсестры реально падают, загруженные, работают по несколько смен, так как людей все привозят и привозят. Вся больница до пятого этажа заполнена людьми. Медсестры и ставят катетеры, и берут кровь на анализы и мазок из носа. Кардиограмму тоже делают медсестры", - рассказал нардеп.

По его словам, весь медперсонал в больнице ответственный и к работе подходит профессионально.

"Врачи проводят обход раз в день. Я считаю, что очень хорошие профессионалы, это одна из лучших больниц, что я видел в своей жизни. Если состояние ухудшается, в каждой палате есть кнопка вызова, ее можно нажать и всегда уделят внимание", - говорит Шахов.

Палата нардепа, по его словам, "достаточно комфортная, по размерам небольшая".

"Есть койка, маленький холодильник, тумбочка, стул. Вторая койка сюда уже не влезет наверное, даже если захотеть. Это инфекционное отделение и я изолирован от окружающих. Есть санузел, есть и холодная и горячая вода", - говорит он.

Как сообщали Українські Новини, первый заразившийся коронавирусом мужчина рассказал, как его лечили в больнице в Черновцах и о условиях, в которых он жил 20 дней.

Напомним, в Украине продлили карантин до 24 апреля.

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