За добу надійшло 378 підозр на коронавірус: карта розповсюдження

В той час, як в Україні станом на 10:00 31 березня 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних 8 пацієнтів одужали, 30 березня у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Станом на ранок 31 березня в Центр громадського здоров'я надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 2 642 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано в ньому.

Всього з початку проведення досліджень виявлено 549 випадків інфікування, 13 людей померли, 8 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що медична система не витримає одночасного напливу 25-50% хворих коронавірусом. Тим часом із 102 хворих коронавірусом киян 58 перебувають у лікарнях, решта лікуються вдома.

З моменту початку розповсюдження COVID-19 у світі захворіли 785 709 осіб, з них – 37 686, вилікувались – 165 837.