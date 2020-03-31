Как правильно худеть и не набрать вес снова, – советы диетологов

Каждый человек мечтает иметь крепкое здоровье, высокий иммунитет и хороший обмен веществ. Особенно в период, когда в мире официально объявлена пандемия коронавируса, важно быть бдительными и следить за каждой сферой и "деталью" своего организма. Одной из таких сфер является поддержание физической формы и удержание комфортного для нашего тела веса. Эксперты из "Страны здоровья" назвали четыре причины, из-за которых мы можем повторно набирать вес после диеты.

Часто, мотивируясь желанием поддержать нашу физическую форму, мы, сами того не замечая, можем допускать ошибки, прибегая к разным методам питания и физических нагрузок, приводящим в итоге к последствиям, которых мы явно не ожидаем. Ниже приведены четыре основные и распространенные причины, из-за которых мы можем набирать лишний вес.

Возвращение к привычному питанию

Первая причина набора веса - возвращение к тому же режиму питания, который был и до похудения. Организм уже привык к низкокалорийному меню, поэтому повышение суточного объема калорий приведет только к одному результату – возвращению потерянных килограммов.

Чтобы старый вес не вернулся, разбейте ваш выход из диеты на несколько пунктов:

постепенно добавляйте продукты из прошлого рациона.

В процессе похудения не урезайте радикально суточную норму калорий

переходите на здоровые и свежие продукты, отказываясь от жирных и "сахарных" блюд.

Соблюдение строгих ограничений в еде

Отказ от целой группы продуктов - это путь не к снижению, а набору массы тела. Речь идет об углеводах, сахаре и жирах. Для нормального функционирования вам просто необходимы и сладкие, и углеводные продукты. Если вы резко откажитесь от них, организм начнет запасать жир.

Не заботиться о кишечнике

Бактерии, которые создают здоровую кишечную микрофлору, контролируют выработку некоторых гормонов. Один из них - грелин, отвечающий за чувство голода. Добавляйте в рацион продукты с пробиотиками, чтобы сохранить здоровье кишечника.

Путать голод и жажду

Часто случается, что мы путаем чувство голода с чувством жажды. Возможно, ваш "голод" связан с тревожностью, усталостью, жаждой или скукой. Все эти случайные перекусы - причина набора веса. Чтобы разобраться со своими ощущениями, перед едой сделайте паузу, выпейте стакан воды и оцените обстановку. Возможно, вы совсем не голодны. Если это не поможет, тогда устройте здоровый перекус, чтобы дотерпеть до полноценного приема пищи.

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