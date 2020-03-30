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  • У Дев возможны проблемы со спиной, а Стрельцам следует беречь зрение — гороскоп здоровья на вторник
30 марта 2020, понедельник, 22:01 11
Lifestyle 2020-03-30T22:02:33+03:00
Українські Новини
У Дев возможны проблемы со спиной, а Стрельцам следует беречь зрение — гороскоп здоровья на вторник

У Дев возможны проблемы со спиной, а Стрельцам следует беречь зрение — гороскоп здоровья на вторник

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, Гороскоп здоровья
Йога. Фото: pixabay
Йога. Фото: pixabay

И за физическим, и за психическим здоровьем необходимо следить ежедневно. Астрологи советуют прислушиваться к звездам, чтобы знать о том, на какие аспекты необходимо обращать внимание. Подробнее об астрологическом прогнозе на вторник, 31 марта, расскажут Українські Новини.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Звезды советуют Овнам соблюдать осторожность при занятиях спортом. В этот день есть риск получить травму или ушиб.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, Тельцам следует хорошо высыпаться и соблюдать принципы правильного питания. Также звезды советуют не забывать про физические нагрузки. 

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Звезды советуют Близнецам отказаться от употребления алкоголя в во вторник. Он будет влиять на печень губительнее, чем обычно.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам поработать над тонусом мышц, ведь сидячий образ жизни не самым лучшим способом сказывается на физической подготовке и самочувствии представителей этого знака зодиака.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам звезды советуют уделить внимание укреплению организма. Есть риск подхватить простуду.

Дева (23 августа – 22 сентября)

У Дев во вторник есть риск сорвать спину. Звезды не советуют нагружать ее физическими нагрузками. Также не следует поднимать тяжести.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам не планировать очень много дел на этот день. Представители этого знака во вторник будут ощущать слабость и вялость.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов во вторник будет прекрасное самочуствие. Но звезды не советуют переедать в этот день, ведь в среду это может отразиться на работе желудка.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам звезды советуют беречь зрение в этот день. Не следует проводить много времени за просмотром телевизора. Также лучше не читать при плохом освещении и ограничить работу с телефоном и компьютером. Не следует и пренебрегать зарядкой для глаз.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Звезды советуют Козерогам не пить сильно много воды перед сном и не есть слишком соленую пищую. Есть риск возникновения отеков.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеи во вторник поувстуют улучшение самочувствия. Звезды уверяют, что это результат правильного питания и полноценного отдыха.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды не советуют Рыбам употреблять большое количество кофеиносодержащих напитков. Это может привести к проблемам со сном.

Как сообщали Українські Новини, 31 марта в Украине ожидается похолодание. Ночью будут морозы, а днем - +2+6 градусов.

Ранее сообщалось о том, какие продукты помогают укрепить организм.

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