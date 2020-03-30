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30 марта 2020, понедельник, 21:29 78
Общество 2020-03-30T21:29:17+03:00
Українські Новини
Как влияет на психику человека информационный "перегруз" и что с ним делать: советы психотерапевта

Как влияет на психику человека информационный "перегруз" и что с ним делать: советы психотерапевта

Ольга Фандорина
Информация, Стресс, Психологическая помощь, тревожность
Стресс. Фото: Pixabay
Стресс. Фото: Pixabay

В период пандемии коронавируса, когда негативной информации, потребляемой человеком, становится слишком много - из Facebook, новостных сайтов, телеграм-каналов, телевизионных программ, информационная "перегрузка" и паника влият на психику и делает человека уязвимым к болезням. О том, как именно информационная перегрузка влияет на психику и что с ней делать, рассказала в интервью Українським Новинам практический психолог Кристина Дельцова. 

"Потребление негативной информации, непроживание собственных эмоций разрушает собственный иммунитет и делает человека уязвимым. Когда людям постоянно говорят, что от "невидимого зла", которое они не могут увидеть и пощупать, умирают, и негативных новостей все больше – то человек становится гипервнушаем. Ему сейчас можно что угодно рассказать, и человек, находящийся в состоянии небезопасности в это поверит. Такие люди не защищены и не могут рационально мыслить", - рассказывает психотерапевт.

Как с этим можно справится?

"Проработать тревожность. Медитации и обращение взгляда внутрь себя. Понять, что у нас всегда есть выбор – какую информацию брать, а какую – нет. Если мы читаем что-то, то задаем себе вопрос: как мне от этой информации? Хорошо или не очень хорошо? Если мне хорошо – то выбираем и читаем, если не очень – то зачем она нам?", - поделилась психотерапевт. 

Ранее Українські Новини рассказывали про спокойный карантин: ТОП-5 советов психолога для преодоления паники и тревожности.

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