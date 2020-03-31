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31 марта 2020, вторник, 05:05 312
Общество 2020-03-31T05:05:01+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег

Пенсионный фонд предупредил о мошенниках и рассказал, как пенсионерам не лишиться денег

Ярина Вацяк
Мошенничество, Пенсионный фонд, Развод, Пенсия, Мошенник, доплата пенсионерам
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

Пенсионный фонд Украины предупреждает, что во время карантина мошенники активизировали свою деятельность и пытаются выманить деньги у пенсионеров с помощью смс о начислении дополнительной 1000 гривен к пенсии в связи с коронавирусом, о чем уже предупредали в Национальной полиции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

"Одна из схем, которой сейчас пользуются злоумышленники, - это рассылка фальшивых смс-сообщений от имени Национального банка Украины о выплате дополнительной 1000 гривен в связи с карантином, анонсированную ранее Президентом Украины и Министром социальной политики Украины", - говорится в нем.

Так, мошенники пользуются сложной ситуацией в стране и пытаются спекулировать на доверии украинцев. Пенсионеров заставляют звонить по указанным номерам и вводят их в заблуждение с целью завладеть деньгами.

Пенсионный фонд призвал украинский не вестись на провокации.

В ПФУ отметили, что все официальные выплаты от государства, в том числе единовременное пособие в связи с коронавирусом в размере 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсия составляет менее 5000 гривен, будут доставляться пенсионерам только почтальонами Укрпочты или через перечисление средств на счета в уполномоченных банках.

О начале таких выплат Пенсионный фонд Украины сообщит безотлагательно.

В Пенсионном фонде призвали уточнить любую информацию перед любыми сомнительными действиями по начислению пенсий, обратившись в контакт-центр по телефонам:

0-800-503-753;

(044) 281-08-70;

(044) 281-08-71.

В ПФУ уточнили, что прием звонков осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

Также Пенсионный фонд рассказал, что необходимо сделать для выплаты пенсионерам по 1000 гривен.

Кроме того, с 1 мая 2020 года пройдет индексация пенсий, которую уже дважды в этом году переносили

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