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  • Рада прийняла в першому читанні "антіколомойський закон" - олігарху не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду
30 березня 2020, понеділок, 17:20 27
Політика 2020-03-30T19:50:57+03:00
Українські Новини
Рада прийняла в першому читанні "антіколомойський закон" - олігарху не повернуть Приватбанк навіть за рішенням

Рада прийняла в першому читанні "антіколомойський закон" - олігарху не повернуть Приватбанк навіть за рішенням суду

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Банки, неплатоспроможні банки
Позачергове засідання 30 березня 2020, Верховна Рада. Скріншот трансляції
Позачергове засідання 30 березня 2020, Верховна Рада. Скріншот трансляції

Верховна Рада має намір заборонити повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.

За прийняття в першому читанні законопроєкту №2571-д проголосувало 267 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кабмін 12 грудня 2019 зареєстрував у Раді законопроєкт №2571.

Потім були зареєстровані низка альтернативних документів.

Депутат Ярослав Железняк 30 березня повідомив, що профільним комітетом парламенту був підтриманий законопроєкт №2571-д, але в редакції уряду.

Законопроєкт встановлює, що у разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого будуть залучатися аудитори.

Крім цього, законопроєкт наділяє Нацбанк додатковими повноваженнями.

Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій з ними.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила не платити за оренду на час карантину.

Також Рада провалила голосування за держбюджет 2020.

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