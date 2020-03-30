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30 марта 2020, понедельник, 16:35 611
Верховная Рада и партии 2020-03-30T16:36:44+03:00
Українські Новини
Рада разрешила лечить от коронавируса методами из США, ЕС и Китая

Рада разрешила лечить от коронавируса методами из США, ЕС и Китая

Таня Войтюк
США, Верховная Рада, Китай, ЕС, Коронавирус, лечение коронавируса
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Верховная Рада разрешила использовать незарегистрированные в Украине лекарства, а также применять при лечении коронавируса допущенные официальным органом США, Европейского Союза, Китая и ряда других стран методы профилактики и лечения, при условии получения согласия на медицинское вмешательство.

За принятие законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада установила, что в интересах лечения лица, больного коронавирусной болезнью, подтвержденной результатами лабораторного тестирования, могут также применяться методы лечения и/или профилактики коронавирусной болезни, если такие методы профилактики и/или лечения допущены официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль к применению при лечении и/или профилактике коронавирусной болезни  в соответствующей стране или на территории ЕС в соответствии с решением центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, при условии получения согласия на медицинское вмешательство.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 62 до 480, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 11.

Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Тем временем, из 102 заболевших коронавирусом киевлян 58 находятся в больницах, остальные лечатся дома.

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