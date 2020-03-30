Рада разрешила лечить от коронавируса методами из США, ЕС и Китая

Верховная Рада разрешила использовать незарегистрированные в Украине лекарства, а также применять при лечении коронавируса допущенные официальным органом США, Европейского Союза, Китая и ряда других стран методы профилактики и лечения, при условии получения согласия на медицинское вмешательство.

За принятие законопроекта №3275 в целом проголосовали 312 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Рада установила, что в интересах лечения лица, больного коронавирусной болезнью, подтвержденной результатами лабораторного тестирования, могут также применяться методы лечения и/или профилактики коронавирусной болезни, если такие методы профилактики и/или лечения допущены официальным органом Соединенных Штатов Америки, стран - членов Европейского Союза, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китайской народной республики, государства Израиль к применению при лечении и/или профилактике коронавирусной болезни в соответствующей стране или на территории ЕС в соответствии с решением центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, при условии получения согласия на медицинское вмешательство.

Как сообщали Українськi Новини, 29 марта количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине увеличилось на 62 до 480, количество умерших от заболевания - на 2 человека до 11.