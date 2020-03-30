В конце недели в Киеве могут отключить отопление, - Кличко

Киевская городская государственная администрация планирует до 6 апреля завершить отопительный сезон. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"В конце недели будем выключать отопление и завершать сезон", - сказал он.

Кличко сообщил, что пока среднесуточная температура воздуха не позволяет начать отключение отопления, но ситуация изменится до конца недели.

По его словам, школы и детские сады уже отключены от отопления.

Как сообщали Українськi Новини, в начале марта в Киеве 200 домов остались без воды и отопления из-за прорыва трубопровода на мосту Патона.

Тем временем киевские власти ввели 50% льготу на аренду коммунального имущества для малого бизнеса на период карантина.

Также Кабмин поручил министерствам рассчитать сумму компенсации коммунальных услуг.

А Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.