В Киеве уже 102 зараженных коронавирусом, двое вылечились

В Киеве количество зараженных коронавирусом увеличилось до 102 человек, вылечились 2 киевлянина. Об этом во время брифинга сегодня, 30 марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что количество больных коронавирусом по состоянию на утро 30 марта в Киеве увеличилось до 102.

"Мы получили от государственного учреждения Киевский городской центр МОЗ Украины еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 11 женщина в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в больницу №4, трое в городскую больницу №9, другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей. Из 20 новых случаев 4 так называемых "семейных круга", - сказал мэр.

Также Кличко сообщил, что выздоровели в столице два человека.

"Два человека вылечились и уже выписаны из Александровской больницы", - сказал он.

Мэр не уточнил, что это за люди.

Кроме того, он отметил, что среди всех больных в Киеве двое детей.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.

Также медики показали, как меняются легкие больного коронавирусом.