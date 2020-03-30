На внеочередном заседании Рада будет голосовать за законопроекты без обсуждения

Депутаты Верховной Рада намерены голосовать за законопроекты повестки дня внеочередного заседания в понедельник без обсуждения.

Об этом журналистам сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко, передают Українськi Новини.

"По 5-7 минут каждая фракция и каждый комитет. Мы кратко изложим свои позиции, как мы принимали решение, что было так, что не так, и дальше уже будем в зале голосовать без обсуждения", - сказал он.

Корниенко также отметил, что законопроекты о запуске рынка земли и о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам могут выноситься на рассмотрение только на другую внеочередную сессию парламента.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ожидал принятия Радой на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, земельной реформы и закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, однако эти законопроекты отстутствуют в повестке дня.

Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.