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30 марта 2020, понедельник, 11:55 611
Внешняя политика 2020-03-30T11:57:14+03:00
Українські Новини
На внеочередном заседании Рада будет голосовать за законопроекты без обсуждения

На внеочередном заседании Рада будет голосовать за законопроекты без обсуждения

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Законопроекты, Внеочередное заседание, Александр Корниенко
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков
Верховная Рада. фото: Facebook/Дмитрий Разумков

Депутаты Верховной Рада намерены голосовать за законопроекты повестки дня внеочередного заседания в понедельник без обсуждения.

Об этом журналистам сказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Раде Александр Корниенко, передают Українськi Новини.

"По 5-7 минут каждая фракция и каждый комитет. Мы кратко изложим свои позиции, как мы принимали решение, что было так, что не так, и дальше уже будем в зале голосовать без обсуждения", - сказал он.

Корниенко также отметил, что законопроекты о запуске рынка земли и о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам могут выноситься на рассмотрение только на другую внеочередную сессию парламента.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский ожидал принятия Радой на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, земельной реформы и закона о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам, однако эти законопроекты отстутствуют в повестке дня

Ранее планировалось, что Рада проведет внеочередное заседание во внутреннем дворе парламента. Но, по словам Разумкова, заседание состоится в зале пленарных заседаний, оно будет недолгим, а депутатам будут раздавать медицинские маски, очки и перчатки.

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