Минздрав заявил, что сегодня в Украину привезут еще 100 тыс. тестов на коронавирус

Министерство здравоохранения ожидает поступления 100 тыс. тестов для ПЦР-диагностики (полимеразно-цепная реакция) коронавируса в понедельник, 30 марта.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Было 50 тыс., сегодня ожидается поставка еще 100 тыс. тестов для ПЦР-диагностики. В дальнейшем у нас ожидается около 20 тыс. наборов, которые позволят провести 2 млн исследований", - сказал он.

По словам замминистра, в среднем одна вирусологическая лаборатория может проводить 200 исследований за сутки.

"Сегодня некоторые области не могут проводить исследования, но до конца этой недели приедет 12 новых амплификаторов для ПЦР-диагностики, которые будут распределены по тем регионам, где оборудование устаревшее или отсутствует возможность проведения тестирования", - отметил Ляшко.

Также к проведению исследований привлечены 3 передвижные лаборатории Министерства обороны и частные лаборатории.

При этом такие лаборатории государство намерено обеспечить реактивами и системами для проведения анализов.

Кроме того, планируется обеспечить функционирование мобильных пунктов для забора образцов.

Как сообщали Українськi Новини, госструктуры закупили через Prozorro почти 15 тыс. тестов на коронавирус.

Также Кличко заявлял, что в Киеве 9 000 тестов на коронавирус и 380 ИВЛ.