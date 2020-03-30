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30 березня 2020, понеділок, 11:09 14
Суспільство 2020-03-30T14:30:05+03:00
Українські Новини
Заборони, правила і рекомендації. Київський карантин в інфографіці

Заборони, правила і рекомендації. Київський карантин в інфографіці

Кира Молчанова
Київ, КМДА, Карантин в школах Києва
Карантин. Фото: golos.ua
Карантин. Фото: golos.ua

Влада Києва узагальнила список обмежень, регламентів та рекомендацій на випадок карантину в столиці, який триватиме мінімум до 24 квітня. Їх опублікував на своїй сторінці Facebook перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Поворозник пояснив, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про надзвичайні ситуації, а обмеження визначаються цим документом. Вони мають як законодавчу, так і медико-санітарну підставу.

Чиновник попередив, що, якщо ситуація з епідемією коронавірусної інфекції погіршиться, карантинні заходи стануть жорсткішими.

"Всі ми розуміємо, що крім загрози вірусу, що нас чекає і економічна нестабільність. Тому частина бізнесу може і повинна працювати в цих умовах. Але тільки за регламентами, розробленими санітарно-епідеміологічним органом та затвердженими розпорядженнями. Немає дотримання регламенту — немає діяльності! За невиконання обмежень є адміністративна та кримінальна відповідальність", — нагадав Поворозник.

Заступник голови КМДА нагадав, що мінімальний штраф за порушення карантину — 17 тисяч гривень.

Як повідомляли Українські Новини, за добу в Україні зафіксували 62 нових випадки зараження. Всього в країні станом на 10:00 30 березня 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, а 6 пацієнтів одужали.

Щоб зменшити поширення інфекції, в Києві закрили метро. Однак деякі вірусологи вважають, що цього можна було не робити.

Крім того, у Києві закрили весь громадський транспорт для простих пасажирів, за винятком працівників критично важливих сфер.

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