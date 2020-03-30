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30 марта 2020, понедельник, 10:54 35
Экономика 2020-03-30T11:05:34+03:00
Українські Новини
Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 30 марта

Рубль резко обвалился. Курс российской нацвалюты на 30 марта

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

В то время, как доллар обвалился, в понедельник, 30 марта, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во пятницу, 27 марта, снизился на 1 копейку  до 3,10 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи снизился на 8 копеек и составляет 3,70 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 30 марта:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,10 3,70
Максимальный 3,47 4,00
Минимальный 2,45 3,50

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 марта на 12,27 коп. до 28,6427 UAH/USD, курс покупки понизился на 7,54 коп. до 27,9490 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 30 марта, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

А НБУ рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем Кабинет Министров пересмотрел макропоказатели на 2020 год в связи с карантином из-за коронавируса. По итогу 2020 года прогнозируется падение ВВП до 3,9% вместо ожидаемого роста на 3,7%. Инфляция по итогу года вместо ожидаемых 6,4% составит 8,7%, а уровень безработицы - 9,4%.

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