В Кропивницком коронавирусом заразился водитель маршрутки

В то время, как в Украине по состоянию на 29 марта коронавирусом заразились 475 человек, в Кропивницком COVID-19 обнаружили у водителя маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Четыре маршрута общественного транспорта в городе временно прекращают свою работу с сегодняшнего дня.

"Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ЧП" Паритет-Сервис ", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что медики предприятия, которые контактировали с больным, находиться на карантине.



Как сообщали Українські Новини, депутат от "Евросолидарности" Геращенко заявила, что министр финансов Уманский и министр здравоохранения Емец в разгар коронавируса подали в отставку.



По мнению Зеленского, медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом.



Кроме того, Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом.