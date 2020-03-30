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30 марта 2020, понедельник, 08:43 371
Общество 2020-03-30T08:45:22+03:00
Українські Новини
В Кропивницком коронавирусом заразился водитель маршрутки

В Кропивницком коронавирусом заразился водитель маршрутки

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Водитель маршрутки, Коронавирус в Кропивницком
Маршрутка
Маршрутка

В то время, как в Украине по состоянию на 29 марта коронавирусом заразились 475 человек, в Кропивницком COVID-19 обнаружили у водителя маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Четыре маршрута общественного транспорта в городе временно прекращают свою работу с сегодняшнего дня. 

"Не выедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ЧП" Паритет-Сервис ", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19", - говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что медики предприятия, которые контактировали с больным, находиться на карантине.

Как сообщали Українські Новини, депутат от "Евросолидарности" Геращенко заявила, что министр финансов Уманский и министр здравоохранения Емец в разгар коронавируса подали в отставку

По мнению Зеленского, медицинская система не выдержит одновременного наплыва 25-50% больных коронавирусом. 

Кроме того, Минздрав определил 240 больниц для госпитализации пациентов с коронавирусом. 

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