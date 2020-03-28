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  • Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа
28 марта 2020, суббота, 15:17 9378
Политика 2020-03-28T15:55:17+02:00
Українські Новини
Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа

Аваков призвал не бояться переворота: мы его победим в пользу народа

Ярина Вацяк
МВД, Президент, Госпереворот, Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1
Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который ранее прогнозировал жесткие меры ограничений из-за коронавируса, заявил, что, все те, кто говорят, что он готовит государственный переворот, чтобы стать президентом — идиоты.

Об этом он сказал в интервью изданию "Бабель".

"Тем, кто так думает и муссирует эту тему, могу сказать одно — идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а потом просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране находятся компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников.  Но другие думают иначе, говорят: "О, с*ка, статью написал — наверное, хочет быть президентом"" - сказал он.

Аваков также отметил, что, если переворот все же будет, власти обернут его в пользу украинского народа.

"Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен. Я один из самых опытных членов правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его победим в пользу украинского народа",- сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Аваков считает необходимым ежемесячно доплачивать 2,5-3 тыс. гривен пособия по вынужденной безработице гражданам на время карантина.

Кросе того, Аваков заявил, что из-за сложившейся ситуации с карантином из-за коронавируса, у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. 

Также Аваков призывал Верховную Раду пересмотреть государственный бюджет и создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные меры для борьбы с коронавирусом.

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