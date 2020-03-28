Холдинг Ахметова приостановил выплаты по еврооблигациям и банковскому долгу

Компания "ДТЭК Энерго" приостановила выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу и разрабатывает предложения по их реструктуризации.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"В условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID 19, падения мировых финансовых рынков и обвала цен на сырьевые товары, с целью минимизации негативных экономических последствий "ДТЭК Энерго" принимает чрезвычайные меры и приостанавливает выплаты купона по еврооблигациям и процентов по банковскому долгу", - говорится в нем.

Согласно сообщению, разработанный в "ДТЭК Энерго" план по кризисному реагированию включает меры по минимизации негативных экономических последствий в условиях нарастающего экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID19, и необходим для обеспечения работы предприятий, для защиты здоровья сотрудников, для сохранения непрерывности производственных процессов в условиях чрезвычайной ситуации.

"25 марта правительство Украины ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и приняло решение о продлении карантина до 24 апреля 2020 года. Это означает, что компания "ДТЭК Энерго" должна незамедлительно принять все необходимые меры для максимальной концентрации ресурсов и гарантировать непрерывность производственных процессов, которые обеспечат украинцев светом и теплом в период карантина. Наша ответственность – обеспечить энергонезависимость и энергобезопасность Украины в сложившейся ситуации", – отметил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук.

Согласно сообщению, "ДТЭК Энерго" разрабатывает предложение по введению "standstill" (моратория по выполнению обязательств) и реструктуризации долга в отношении выпуска еврооблигаций и обращается с просьбой к держателям еврооблигаций и банковского долга поддержать компанию в этом сложном решении.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля из-за коронавируса.

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) выступает против ужесточения карантинных мер без государственной программы поддержки экономики в период карантина.

ЕБА допускает падение ВВП Украины на 9% из-за продления карантина до 24 апреля.

В ноябре 2019 года "ДТЭК Энерго" завершила реструктуризацию своего банковского долга, выпустив еврооблигации на 100 млн долларов.

"ДТЭК Энерго" - структура холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию и дистрибуцию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.