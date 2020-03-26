Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства необходимы во время пандемии коронавируса

Известный врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, какие лекарства необходимо иметь дома во время карантина от коронавируса, зарегистрированных случаев которого в мире уже почти полмиллиона. Об этом он рассказал в своем блоге на Youtube.

Комаровский акцентирует на том, что средства, которые выдаются под маркой «лекарства от коронавируса» — это пустышки, так как сейчас официально нет конкретного лекарства, которое могло бы помочь от вирусной инфекции COVID-19.

"Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса… Тогда было нечего терять, пробовали все, и что-то помогло", — заявил Комаровский.

Для утверждения об эффективности какого-то препарата необходимо провести исследования, сообщает врач.

Врач рекомендует на время карантина иметь дома:

жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);

не помешают солевые растворы для промывания носа;

сосудосуживающие капли;

средства для пероральной гидратации.

Относительно последнего средства доктор Комаровски рассказал, как их можно сделать самому в домашних условиях — для этого необходимо растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.

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Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой.

А карантин закончится не скоро: Комаровский дал новую порцию советов при коронавирусе.