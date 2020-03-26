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26 марта 2020, четверг, 08:29 1608
Общество 2020-03-26T08:30:01+02:00
Українські Новини
Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства необходимы во время пандемии коронавируса

Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства необходимы во время пандемии коронавируса

Ольга Фандорина
Лекарства, Коронавирус, Евгений Комаровский, лекарства от коронавируса

Известный врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, какие лекарства необходимо иметь дома во время карантина от коронавируса, зарегистрированных случаев которого в мире уже почти полмиллиона. Об этом он рассказал в своем блоге на Youtube. 

Комаровский акцентирует на том, что средства, которые выдаются под маркой «лекарства от коронавируса» — это пустышки, так как  сейчас официально нет конкретного лекарства, которое могло бы помочь от вирусной инфекции COVID-19.

"Когда заявляют, что какое-то лекарство помогло вылечиться от коронавируса… Тогда было нечего терять, пробовали все, и что-то помогло", — заявил Комаровский.

Для утверждения об эффективности какого-то препарата необходимо провести исследования, сообщает врач. 

Врач рекомендует на время карантина иметь дома: 

  • жаропонижающие (прежде всего - парацетамол, на втором месте - ибупрофен);
  • не помешают солевые растворы для промывания носа;
  • сосудосуживающие капли;
  • средства для пероральной гидратации.

Относительно последнего средства доктор Комаровски рассказал, как их можно сделать самому в домашних условиях — для этого необходимо растворить в литре кипяченой воды чайную ложку соли и соды, после чего добавить две столовые ложки сахара.

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Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский рассказал, как "не обмениваться коронавирусами" и что нужно иметь под рукой.

А карантин закончится не скоро: Комаровский дал новую порцию советов при коронавирусе.

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