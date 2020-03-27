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27 марта 2020, пятница, 06:05 761
Жизнь 2020-03-27T06:05:01+02:00
Українські Новини
Комаровский объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина

Комаровский объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина

Ярина Вацяк
Карантин, Коронавирус, Прогулки, советы Комаровского

Известный врач Евгений Комаровский считает, что призывы власти и докторов граждан сидеть дома в время карантина из-за коронавируса в первую очередь обезопасит их от ответственности, в то же время он отметил, что все нужно делать, придерживаясь законов логики и здравого смысла.

Об этом Комаровский рассказал в свое видеоблоге.

"Да кто из врачей, кто из начальства, какой президент может вам в головы вложить необходимость быть внимательными, уверены в том, что вы реально можете. вот просто можете выйти из подъезда ни с чем не прикоснувшись. То есть, вы, когда сидите дома, то выполняете рекомендацию президента, политика, Комаровского, вашего врача, кого-угодно. И эта рекомендация абсолютно юредически защищает того, кто дал эту рекомендацию. Неужели это не понятно?" - говорит он.

 Комаровский объяснил, почему власти, включая президента Владимира Зеленского, советуют как можно реже выходить на улицу, а лучше совсем самоизолироваться.  

"Ну вот смотрите, я вам сказал, идите гуляйте, только ни к чему не прикасайтесь. Вы пошли гулять, облапав все вокруг: перила, двери из подъезда. Вы забелели. И говорить: "Комаровский же сказал идти гулять". Кто виноват? Комаровский, который разрешил гулять. Поэтому никто не собирается за вас брать на себя ответственность. И никто не уверен в вашей соображалке. В том, что у вас хватит ума безопасно покинуть помещение. Поэтому сидите по домам - это стандартная рекомендация, а если покидаете - то делайте это как можно реже - раз в две недели скупиться. Это то, что от вас теоретически надо. И это то, что вам все будут советовать. А логику и здравый смысл в конце концов никто не отменял", - рассказал доктор.

Также Комаровский дал совет людям, которые живут в частном секторе.

"Если вы живете в деревне, если у вас свой двор, частный сектор, почему вам надо сидеть дома? Гуляйте во дворе. Вышли в огород, согнулись и работаете. Это намного полезнее, чем сидеть дома", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун считает, что во время карантина из-за коронавируса выходить на улицу можно, но следует помнить о соблюдении дистанции с другими людьми, поскольку чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома.

Кроме того, Комаровский рассказал украинцам, какие лекарства необходимо иметь дома во время карантина от коронавируса.

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