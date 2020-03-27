Комаровский объяснил, можно ли гулять во время коронавирусного карантина

Известный врач Евгений Комаровский считает, что призывы власти и докторов граждан сидеть дома в время карантина из-за коронавируса в первую очередь обезопасит их от ответственности, в то же время он отметил, что все нужно делать, придерживаясь законов логики и здравого смысла.

Об этом Комаровский рассказал в свое видеоблоге.

"Да кто из врачей, кто из начальства, какой президент может вам в головы вложить необходимость быть внимательными, уверены в том, что вы реально можете. вот просто можете выйти из подъезда ни с чем не прикоснувшись. То есть, вы, когда сидите дома, то выполняете рекомендацию президента, политика, Комаровского, вашего врача, кого-угодно. И эта рекомендация абсолютно юредически защищает того, кто дал эту рекомендацию. Неужели это не понятно?" - говорит он.

Комаровский объяснил, почему власти, включая президента Владимира Зеленского, советуют как можно реже выходить на улицу, а лучше совсем самоизолироваться.

"Ну вот смотрите, я вам сказал, идите гуляйте, только ни к чему не прикасайтесь. Вы пошли гулять, облапав все вокруг: перила, двери из подъезда. Вы забелели. И говорить: "Комаровский же сказал идти гулять". Кто виноват? Комаровский, который разрешил гулять. Поэтому никто не собирается за вас брать на себя ответственность. И никто не уверен в вашей соображалке. В том, что у вас хватит ума безопасно покинуть помещение. Поэтому сидите по домам - это стандартная рекомендация, а если покидаете - то делайте это как можно реже - раз в две недели скупиться. Это то, что от вас теоретически надо. И это то, что вам все будут советовать. А логику и здравый смысл в конце концов никто не отменял", - рассказал доктор.

Также Комаровский дал совет людям, которые живут в частном секторе.

"Если вы живете в деревне, если у вас свой двор, частный сектор, почему вам надо сидеть дома? Гуляйте во дворе. Вышли в огород, согнулись и работаете. Это намного полезнее, чем сидеть дома", - сказал он.

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Как сообщали Українські Новини, Ульяна Супрун считает, что во время карантина из-за коронавируса выходить на улицу можно, но следует помнить о соблюдении дистанции с другими людьми, поскольку чаще всего коронавирусом заражаются не на улице, а дома.

Кроме того, Комаровский рассказал украинцам, какие лекарства необходимо иметь дома во время карантина от коронавируса.