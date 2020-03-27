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27 марта 2020, пятница, 11:16 257
Финансы 2020-03-27T11:22:09+02:00
Українські Новини
Доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд

Доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара не прекращает рост
Курс доллара не прекращает рост

С 20 по 27 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,16 коп. до 28,7654 UAH/USD, курс покупки повысился на 38,06 коп. до 28,0244 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 92,64 коп. до 30,3531 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,38 коп. до 31,5371 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 13 по 20 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 199,50 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 171,22 коп. до 27,6438 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 27 марта

28,0244

28,7654

30,3531

31,5371

3,1100

3,7600

По сравнению с 20 марта

0,3806

0,1416

0,9264

0,8038

0,0800

0,1100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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