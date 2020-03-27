Доллар в обменниках продолжил свой рост пятую неделю подряд

С 20 по 27 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 14,16 коп. до 28,7654 UAH/USD, курс покупки повысился на 38,06 коп. до 28,0244 UAH/USD пятую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 92,64 коп. до 30,3531 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,38 коп. до 31,5371 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 13 по 20 марта курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 199,50 коп. до 28,6238 UAH/USD, курс покупки повысился на 171,22 коп. до 27,6438 UAH/USD четвертую неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 27 марта 28,0244 28,7654 30,3531 31,5371 3,1100 3,7600 По сравнению с 20 марта 0,3806 0,1416 0,9264 0,8038 0,0800 0,1100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.