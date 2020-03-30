Нацбанк знову знизив курс гривні. Скільки коштує валюта в понеділок

У той час, як долар в обмінниках продовжив своє зростання п'ятий тиждень поспіль, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-29 березня, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,4974 1 долар США 28,1830 1 швейцарський франк 29,2158 10 іен 2,5912 10 російських рублів 3,5783 1 євро 30,9027

Як повідомляли Українські Новини, НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.



Крім того, економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозує курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD на найближчі два тижні.



Також фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари по нинішньому спекулятивному курсу.



Тим часом, що очікувати в подальшому від стрімкого зростання курсу долара.