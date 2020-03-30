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30 березня 2020, понеділок, 06:00 3
Економіка 2020-03-30T08:23:02+03:00
Українські Новини
Нацбанк знову знизив курс гривні. Скільки коштує валюта в понеділок

Нацбанк знову знизив курс гривні. Скільки коштує валюта в понеділок

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні
Долари
Долари

У той час, як долар в обмінниках продовжив своє зростання п'ятий тиждень поспіль, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 30 березня, на 4,49 коп. до 28,1830 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27-29 березня, на 18,29 коп. до 28,1381 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,4974
1 долар США 28,1830
1 швейцарський франк 29,2158
10 іен 2,5912
10 російських рублів 3,5783
1 євро 30,9027

Як повідомляли Українські Новини, НБУ рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

Крім того, економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозує курсовий коридор 27,5-28 UAH/USD на найближчі два тижні.

Також фінансові аналітики категорично не рекомендують українцям піддаватися паніці і купувати долари по нинішньому спекулятивному курсу.

Тим часом, що очікувати в подальшому від стрімкого зростання курсу долара.

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