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27 марта 2020, пятница, 15:50 167
Общество 2020-03-27T17:00:02+02:00
Українські Новини
Кабмин хочет вдвое сократить финансирование Института нацпамяти

Кабмин хочет вдвое сократить финансирование Института нацпамяти

Кира Молчанова
Кабмин, Госбюджет, Финансирование, Институт национальной памяти
Институт Нацпамяти. Фото: Википедия
Институт Нацпамяти. Фото: Википедия

Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского института национальной памяти на 51,8%, или на 67,2 млн гривен со 129,9 млн до 62,6 млн гривен, но предупреждает, что проект изменений Кабмина в госбюджет на 2020 год не является окончательным.

Об этом говорится в предложениях Кабмина, которые обсуждаются с руководством Рады и парламентских фракций, текстом которых располагают Українськi Новини.

Госбюджет-2020 предусматривал выделение Институту нацпамяти суммы в размере 129,9 млн гривен, однако предложенные изменения предусматривают сумму в размере 62,6 млн гривен.

При этом уменьшение финансирования коснулось в основном мероприятий по восстановлению и сохранению национальной памяти, обеспечению деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства и Отраслевого государственного архива Института нацпамяти.

Планировалось выделить 97 млн гривен, однако предложенные изменения предусматривают сумму в 30 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предварительно предлагает Верховной Раде сократить финансирование Украинского культурного фонда на 89,3% или на 622,6 млн гривен до 74,8 млн и Украинского института книги — на 85,4% или на 129,5 млн до 22,1 млн гривен.

Также Кабмин хочет сократить расходы из государственного бюджета предварительно на строительство дорог, поддержкку аграриев, сферы образования и кино.

 

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