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27 марта 2020, пятница, 18:49 141
Экономика 2020-03-27T18:50:42+02:00
Українські Новини
Межбанк закрылся укреплением гривны

Межбанк закрылся укреплением гривны

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Межбанк, курс доллара, Межбанковский валютный рынок
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 18 коп. в пятницу укрепился на 12 коп. до 28,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,25-28,29 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,00-28,02 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,06-28,12 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,28% с 23,74 UAH/USD до 28,08 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Ранее НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн. 

Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Спрос со стороны населения немного успокоился.

Кроме того, НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.

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