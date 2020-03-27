Межбанк закрылся укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 18 коп. в пятницу укрепился на 12 коп. до 28,08 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,25-28,29 UAH\/USD, затем котировки снизились до 28,00-28,02 UAH\/USD, после чего установились на уровне 28,06-28,12 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,28% с 23,74 UAH\/USD до 28,08 UAH\/USD.Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.Ранее НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн. Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Спрос со стороны населения немного успокоился.Кроме того, НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.