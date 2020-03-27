Межбанк закрылся укреплением гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 18 коп. в пятницу укрепился на 12 коп. до 28,08 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 28,25-28,29 UAH/USD, затем котировки снизились до 28,00-28,02 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,06-28,12 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,28% с 23,74 UAH/USD до 28,08 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Ранее НБУ снова начал продавать валюту для сдерживания курса гривны и продал на межбанке $11 млн.



Также НБУ констатирует, что спрос населения на валюту в день составляет 30-40 млн долларов. Спрос со стороны населения немного успокоился.



Кроме того, НБУ намерен провести очередной аукцион по обмену безналичных долларов на наличные 30 марта.