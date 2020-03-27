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  • Швеція посилює умови карантину: з неділі забороняються всі масові збори з понад 50 учасниками
27 березня 2020, пʼятниця, 17:59 22
Європа 2020-03-27T19:00:03+02:00
Українські Новини
Швеція посилює умови карантину: з неділі забороняються всі масові збори з понад 50 учасниками

Швеція посилює умови карантину: з неділі забороняються всі масові збори з понад 50 учасниками

Елизавета Кесельман
Карантин, Швеція, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Швеції
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Після того, як Швеція обмежила в'їзд і виїзд для іноземців, в країні з 28 березня офіційно заборонені всі масові заходи з більш, ніж 50 учасниками у зв'язку зі швидким поширенням коронавіруса. Про це передає Reuters.

Наголошується, що 27 березня, в четвер, прем'єр-міністр Швеції Стефан Лофвен заявив, що в разі порушення заборони, жителям загрожує штраф або тюремний термін до 6 років.

"Метою уряду є, звичайно, максимально обмежити поширення. Уряд вирішив заборонити публічні зібрання понад 50 осіб", - повідомив Лофвен.

Як повідомляли Українські Новини, шведська екоактивістка Грета Тунберг стверджує, що заразилася коронавірусом і вирушила на самоізоляцію без підтвердження тестом, оскільки у Швеції тест на коронавірус роблять тільки в екстрених випадках.

Крім того, в Україні за останніми даними підтверджено 218 випадків зараження коронавірусом.

Тим часом за останню добу кількість нових випадків зараження коронавірусом склало 61 719 людей, а загинули за 26 березня 2 799 осіб (всього 24 075). У той же час, одужали за цей день 8 660 осіб (всього 122 672).

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