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27 марта 2020, пятница, 17:41 22
Силовые структуры 2020-03-27T17:42:04+02:00
Українські Новини
Аваков не мог заразиться коронавирусом от Кищеко

Аваков не мог заразиться коронавирусом от Кищеко

Таня Войтюк
Коронавирус, Арсен Аваков, Андрей Крищенко, коронавирус в Украине
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скриншот: YouTube/ТСН

Министр внутренних дел Арсен Аваков не контактировал с начальником Главного управления Национальной полиции в Киеве Андреем Крищенко, заболевшим коронавирусом, несколько недель.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Крищенко не контактировал с министром несколько недель", - сказал Геращенко.

По его словам, круг лиц, с которыми контактировал Крищенко, устанавливается. Также он сообщил, что не знает, контактировал ли Крищенко незадолго до обнаружения болезни с главой Нацполиции Игорем Клименко.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 10:00 27 марта количество установленных случаев коронавирусной инфекции в Украине увеличилось на 62 до 218.

В Италии умерла украинка до подтверждения ей диагноза COVID-19. Это уже четвертая смерть за границей.

На данный момент за границей госпитализированы из-за коронавируса 22 украинца: 5 в Италии, по 4 – в Германии и Доминикане, по 2 – в Польше и ОАЭ, по 1 – в Испании, Нидерландах, Нигерии, США и на Сейшельских островах.

Тем временем Кличко призвал киевлян сообщать о людях с симптомами коронавируса так как только консолидацией усилий можно локализовать и остановить распространение вируса.

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