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28 марта 2020, суббота, 08:00 709
Транспорт 2020-03-28T08:00:01+02:00
Українські Новини
В Киеве на период карантина запустили новые маршруты общественного транспорта

В Киеве на период карантина запустили новые маршруты общественного транспорта

Елена Новикова
Маршрут, Автобусы, Общественный транспорт, Троллейбусы, Троллейбус №25, Автобус №99Д
Троллейбус. Фото: информатор
Троллейбус. Фото: информатор

В Киеве внесли коррективы в работу наземного общественного транспорта. В частности, создан автобусный маршрут №99-Д (м. Минская – м. Нивки), а также с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут №25 (Проспект Свободы – ст. м. Почайна). В то время, как цена проезда в транспорте по спецбилету остается 8 гривен. Об этом сообщил 27 марта мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут №99-Д от м. Минская до м. Нивки с заездом в диагностический центр. Крайне важно, чтобы новый маршрут помог работникам нескольких медучреждений, в частности Городской больницы №8 и Городского диагностического центра, удобно добираться на работу и возвращаться домой", -  сказал Кличко.

Схема автобусного маршрута №99-Д. Фото: КГГАСхема автобусного маршрута №99-Д. Фото: КГГА

Также он уточнил, что в нескольких опорных больницах организовали транспорт, на котором будут подвозить сотрудников на работу. 

"Кроме того, с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут №25 (Проспект Свободи – м. Почайна), гле мы сможем улучшить транспортное сообщение с жилищным массивом "Виноградарь"", - добавил мэр Киева.

Тем временем, в КГГА опубликовали схему всех маршрутов на период карантина.

Схема маршрутов. Фото: КГГАСхема маршрутов. Фото: КГГА

Как сообщали Українські Новини, Виталий Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять киевские больницы, где лечат больных коронавирусом.

Также в Киеве дезинфицируют более 11 тысяч многоэтажек.

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